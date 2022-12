Le Real Madrid devance le PSG et Chelsea pour Endrick !

La suite après cette publicité

Si Endrick n'est pas présent au Qatar et a sans doute vu de son canapé la démonstration de la Seleção face à la Corée du Sud (4-1), la pépite brésilienne de 16 ans n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus convoités du moment. Le Real Madrid, Chelsea et le PSG sont sur ses traces depuis de nombreux mois, bien avant le Mondial et avant ses performances remarquées avec son club formateur du Palmeiras (2 buts lors ses 7 premières apparitions en championnat).

Si la guerre fait rage entre les différents intéressés, le joueur, qui se sait désiré, a fixé quelques exigences pour le moins culottées pour son âge. Comme le révélait Marca ce lundi, il souhaite avoir un rôle important dès son arrivée dans son futur club, et ce, malgré son jeune âge. Si le Real Madrid n'a pour l'instant pas répondu à cette requête, le club merengue est désormais prêt à payer la clause stratosphérique de 60 M€ (plus bonus) pour attirer le joueur à Madrid, comme l'indique le média brésilien UOL, une information que nous sommes d'ailleurs en mesure de vous confirmer.

Le Real Madrid sur le point de s'offrir une nouvelle pépite

Il s'agit d'un vrai bond en avant pour le club de Karim Benzema, qui était jusqu'alors hésitant à mettre une telle somme sur un joueur si jeune. Mais vu que le crack brésilien donne sa préférence à la Casa Blanca et que Florentino Pérez ne veut pas voir le PSG ou Chelsea (Thiago Silva a fait le forcing auprès de l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre) lui passer devant, le Real Madrid est donc, à l'heure où l'on écrit ses lignes, largement devant le club parisien pour s'offrir les services d'Endrick.

Le média brésilien parle même d'un quasi-accord entre les différentes parties. Un feuilleton qui n'a donc jamais été aussi proche de trouver son épilogue. Si le Real Madrid parvient à faire signer celui qui est considéré comme le nouveau phénomène du football brésilien, le club aux 14 victoires en Ligue des Champions enverra un signal fort à ses concurrents après avoir récupéré, ces dernières années, Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni. Autant de joueurs censés représenter le futur de la Casa Blanca et qui se débrouillent plutôt bien...