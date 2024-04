Al-Ittihad : Karim Benzema cartonne ses coéquipiers et jette le doute sur son avenir

Il était censé être le deuxième étage de la fusée saoudienne. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo et avant l’arrivée de Neymar, la Saudi Pro League avait mis la main sur Karim Benzema cet été alors qu’il était le Ballon d’or sortant et jouait encore au Real Madrid. Débarqué au sein du club champion Al-Ittihad, l’attaquant français de 36 ans pensait alors pouvoir continuer à performer dans un cadre où il aurait moins de pression, mais cela n’a clairement pas été le cas.

La suite après cette publicité

Provoquant de grandes attentes, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions était particulièrement scruté. Si le début de saison était plutôt bon statistiquement pour Karim Benzema, son impact dans le jeu n’était pas assez important et surtout ses relations avec son coach Nuno Espirito Santo étaient compliquées et avaient conduit au départ du Lusitanien. Marcelo Gallardo arrivé pour prendre la suite, cela ne s’est pas arrangé et un départ du Français était évoqué l’hiver dernier. Finalement resté, Karim Benzema n’a pas réglé sa situation et les derniers matches ont été compliqués pour lui.

À lire

SPL : Malcom porte Al Hilal, Al Nassr remercie Aymeric Laporte, Al Ittihad accroché

Il a cartonné ses coéquipiers

S’il compte un bilan somme toute honnête de 12 buts et 8 offrandes en 26 matches, Karim Benzema traverse une sacrée disette. Ainsi, il n’a pas marqué en championnat depuis le 30 novembre dernier et se retrouve sur une série négative de huit matches de suite sans trouver le chemin des filets. De plus en plus pointé du doigt, Karim Benzema s’est exprimé après le match nul de son équipe ce vendredi soir contre Al-Taawoun (0-0). Le droitier a expliqué les raisons de sa mauvaise forme et elles ne devraient pas plaire à ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas le même Benzema du Real Madrid parce que ce ne sont pas les mêmes matches, les mêmes joueurs… J’ai besoin d’aide sur le terrain, j’ai besoin de beaucoup de choses. Je ne peux pas gagner des matches seul», a-t-il ainsi lâché. Des mots forts suivis d’une sortie assez énigmatique sur son avenir pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 : «pour moi, le plus important est ici pour le moment… voyons ce qui se passera dans le futur. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour. Voyons voir.» Pas vraiment en odeur de sainteté en Arabie saoudite, Karim Benzema ne devrait pas arranger son cas avec cette nouvelle sortie.