L’Atlético de Madrid prépare une année 2025 plus ambitieuse que jamais

L’été dernier, l’Atlético de Madrid avait mis la main à la poche pour renforcer son équipe de façon considérable. Et force est de constater que ce mercato estival 2024 est une franche réussite puisque Clément Lenglet, Robin Le Normand, Conor Gallagher, Julian Álvarez et Alexander Sorløth sont déjà tous performants. Certains s’aventuraient même à parler des Colchoneros comme d’un candidat très crédible au titre, notamment à cause de cet effectif XXL et de cette profondeur de banc jugée supérieure à celles du Real Madrid et du FC Barcelone, malgré un onze titulaire a priori un peu inférieur sur le papier. Et ceux qui osaient mettre l’Atlético si haut dans leurs pronostics ont finalement raison, puisque l’équipe du Cholo Simeone se retrouve en tête de la Liga à la trêve, tout comme elle est très bien partie pour se qualifier directement pour le prochain tour de la Ligue des Champions.

Clairement, cette année 2025 peut être très glorieuse pour les Colchoneros. Candidats sérieux au titre de Liga et en C1, les Rojiblancos ont les arguments pour espérer aller très loin dans ces deux compétitions phare. Mais ce n’est pas tout, puisque l’Atlético va aussi disputer ce Mondial des Clubs en fin de saison. Une autre compétition où les Madrilènes espèrent et peuvent faire bonne figure, en plus de la traditionnelle Coupe du Roi. Les fans de l’Atlético, qui n’ont plus fêté de titre depuis cette Liga 20/21, ont de belles chances d’au moins célébrer l’obtention d’un trophée dans les mois à venir.

Un projet monstrueux

Mais cette année 2025 s’annonce aussi décisive sur plusieurs plans. Si l’avenir de Diego Simeone, un temps dans le doute, devrait continuer de s’écrire à Madrid, Antoine Griezmann risque lui de partir cet été. Julian Álvarez est déjà en train de prouver qu’il peut endosser le costume de leader offensif de l’équipe, mais le départ du Français, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du club, sera quoi qu’il arrive difficile à combler. Andrea Berta, directeur sportif, devrait aussi quitter le club, et le directeur général, Carlos Bucero, en poste depuis peu et responsable des recrutements de l’été dernier, s’occupera des mercatos. Mais surtout, l’Atlético travaille actuellement sur celui qui est considéré et nommé en interne comme le plus gros projet de l’histoire du foot. Il s’agit d’un gigantesque projet immobilier aux alentours du stade, avec des terrains de football et des gymnases qui composeront le nouveau centre d’entraînement du club, une plage artificielle pour y réaliser des sports aquatiques, un complexe de golf, des installations d’escalade, des pistes de padel et bien plus.

Le tout, avec la traditionnelle série de restaurants, bars, magasins et cinémas, afin de construire un centre de loisirs colossal. Et, potentiellement, très rémunérateur. Un macro-projet de 265.000m² demandant un investissement de plus de 300 millions d’euros qui n’a encore jamais été construit dans le monde du foot et dont les travaux viennent de commencer. Ils devraient se poursuivre tout au long de l’année 2025 jusqu’au second semestre 2026. Les Colchoneros comptent aussi réaliser une nouvelle augmentation de capital pour financer tout ça et de potentielles nouvelles arrivées de stars à l’avenir, puisque même si les résultats sportifs sont très bons, ce n’est pas encore exceptionnel sur le plan financier avec des pertes, minimes certes (6 millions d’euros sur la saison 22/23 en attendant de connaître celles de la saison dernière). Mais clairement, cette année 2025 pourrait permettre aux Colchoneros de franchir un nouveau palier…