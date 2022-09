PSG : Zoumana Camara juge l'évolution d'Ethan Mbappé

Entré en cours de jeu en Youth League lors du carton du PSG face à la Juventus Turin (5-3), Ethan Mbappé, le jeune frère de Kylian qui fait ses armes au centre de formation du PSG et évolue au milieu de terrain, n'est pas passé inaperçu.

La suite après cette publicité

Interrogé à l'issue du match de Youth League au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, Zoumana Camara, le coach de la formation parisienne a jugé l'évolution d'Ethan Mbappé, surclassé et seulement âgé de 15 ans. «C'est un joueur normalement U17, il a été surclassé comme Etienne Michut. C'est un garçon qui donne satisfaction dans l'état d'esprit. On peut parfois dire qu'il y a une grosse pression sur lui. Le fait d'être le frère de... Il est travailleur, discret. Il me donne satisfaction depuis le début. Il a fait une entrée intéressante aujourd'hui.» Voilà qui devrait ravir le principal intéressé.