Le PSG a trouvé le successeur de Kylian Mbappé, la polémique Marcus Rashford fait scandale

Le PSG veut connaitre la position de Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé fait de nouveau couler beaucoup d’encre ! Le journal AS placarde ce matin que «le PSG fait pression sur Mbappé. Le club français le presse de communiquer s’il veut rester ou non avant de lui proposer une prolongation de contrat, mais il travaille déjà sur un plan B. Le joueur a promis de donner une réponse prochainement.» Mais comme on vous l’a annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines, le capitaine de l’équipe de France a déjà donné son accord au Real Madrid pour la saison prochaine. L’international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes. Le PSG y croit encore malgré tout, mais s’est déjà mis en quête d’un successeur et c’est d’ailleurs le nom de Rafael Leão qui revient avec insistance ces derniers jours selon AS. Le Portugais de l’AC Milan dispose d’une clause libératoire de 175 M€… Reste à savoir ce que fera le PSG !

La suite après cette publicité

Rashford en pleine tempête

En Angleterre, un homme concentre les critiques depuis quelques jours, c’est Marcus Rashford. Ces derniers jours l’international anglais n’a pas participé au match de FA Cup entre Manchester United et Newport County (4-2). Officiellement, l’attaquant était blessé, mais on a appris plus tard qu’il avait pris l’avion la veille de la rencontre pour aller à Belfast et faire la fête en boite de nuit. Forcément, il a été sanctionné par son club, mais la presse locale ne le lâche pas d’une semelle. Ce matin, le Manchester Evening News parle d’une «décision irréfléchie. L’attaquant Rashford retourne à Carrington avec son agent après son absence de la FA Cup.» Pour le Daily Mail, Rashford se prend un «retour de bâton. Les joueurs de Manchester United en colère contre leur star… mais il est disponible pour affronter les Wolves», ce jeudi. Mais plus globalement, The Sun estime qu’il y a «une question Marcus» et s’inquiète pour sa carrière : «le club et le pays s’inquiètent de la crise de Rashford.» On rappelle que l’attaquant déçoit cette saison avec seulement 4 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues…

À lire

Real Madrid : le retour de Thibaut Courtois se précise

La Côte d’Ivoire est «miraculée»

Hier soir, il y avait les 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Et le pays hôte revient de nulle part et s’est qualifié pour la suite de la compétition. Ce matin, le journal Fraternité Matin se régale et parle de «sursaut» sur sa Une ! C’est «que du bonheur» pour les Éléphants qui ont sorti le Sénégal, tenant du titre, après un match nul (1-1) et s’est imposée aux tirs au but (5-4) après prolongation. Le journal sénégalais Le Soleil estime de son côté que c’est «rageant» pour les Lions du pays de la Teranga. Pour Le Figaro Sport, la Côte d’Ivoire est «miraculée» ! Déjà qualifiés in extremis pour les 8es de finale puis menés par le Sénégal hier, les Ivoiriens sont encore en vie dans cette CAN à domicile, ce qui fait dire au journal L’Équipe que «la Côte d’Ivoire jubile enfin» !