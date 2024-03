Arbitrage : Stéphane Lannoy renvoyé par la FFF

Depuis le début de saison, et plus particulièrement depuis janvier, l’arbitrage fait jaser en France. De nombreux entraîneurs et joueurs se plaignent de mauvaises décisions. Cela peut s’expliquer par une guerre en interne entre le directeur technique de l’arbitrage (DTA) Antony Gautier et Stéphane Lannoy, en charge du secteur professionnel. Mais elle ne devrait pas durer étant donné que ce dernier s’en va.

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Stéphane Lannoy a reçu sa lettre de démission de la FFF. Il n’est pas le seul renvoyé, puisque son collègue, le spécialiste du VAR Sébastien Moreira, a reçu le même message. Stéphane Lannoy est ciblé par quelques arbitres qui remettent en question ses stages. Antony Gautier assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison, en compagnie de représentants des clubs professionnels, son successeur sera nommé.