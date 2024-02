Guerre interne chez les arbitres français

Depuis le début de la saison - et même celles d’avant - l’arbitrage fait jaser en France. À l’image des Marseillais dimanche, ou encore de Franck Haise contre Reims et Jean-Pierre Rivère contre l’OL, les règles et outils de l’arbitrage sont pointés du doigt. Pourtant, à l’aube de l’édition 2023/2024, l’arbitrage français cherchait l’union, avec plus de communication et plus d’humanité sur les pelouses. L’objectif était de laisser une place plus importante au jeu.

Mais comme l’indique RMC Sport, les décideurs de la direction technique de l’arbitrage ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Nommé à la tête de la DTA l’été dernier, Antony Gautier est épaulé par Stéphane Lannoy, en charge du secteur professionnel. Si les deux hommes s’étaient montrés unis en début de saison, la tendance s’est inversée. Lors d’une réunion jeudi, Antony Gautier a présenté son projet pour redresser l’arbitrage, en l’absence de Stéphane Lannoy, pas invité. La relation entre les deux hommes serait «très tendue» comme l’écrit le média. Cette tension explique les divergences de points de vue également des arbitres français, amenant donc à des décisions sources de débat chaque week-end…