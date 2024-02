Reims-Lens : Franck Haise monte au créneau contre l’arbitrage

Fort d’une série de trois victoires de rang en championnat, le RC Lens a été stoppé dans son élan à Reims (1-1), à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1 ce dimanche. Si ce résultat a généré de la frustration chez Franck Haise, certaines décisions prises par le corps arbitral n’ont pas été comprises par le coach artésien. En outre, le technicien des Sang et Or ne comprend pas pourquoi le défenseur rémois Joseph Okumu, coupable d’un vilain tacle sur Przemyslaw Frankowski, n’a écopé que d’un simple carton jaune.

«Le tacle sur Frankowski ? Heureusement, sa jambe n’est pas cassée, que faut-il attendre, quand la VAR intervient à juste titre ? Je voudrais comprendre, quand vous revoyez l’image, personne ne peut douter que c’est carton rouge, comme à Nantes il y a quinze jours. Je reste sans voix quand je revois les images, c’est totalement incompréhensible. On a demandé des explications, on ne sait pas où ça en est. Comment en voyant les images on peut ne pas mettre un rouge», s’est-t-il indigné à l’heure d’analyser la rencontre de son équipe en zone mixte.