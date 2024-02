L1 : Lens cale à Reims

Après les défaites de Nice et Monaco et en attendant le match de Brest, ce dimanche soir, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims lors de la 22e journée de Ligue 1. L’occasion pour les hommes de Franck Haise de réaliser une belle opération au classement après 3 victoires consécutives en championnat. En face, les Rémois étaient, quant à eux, en quête de rachat après 4 rencontres sans le moindre succès et une élimination en Coupe de France. Une affiche prometteuse qui ne tardait d’ailleurs pas à s’animer. Peu avant la fin du premier quart d’heure, Saïd, lancé dans le dos d’Abdelhamid par la déviation de la tête de Thomasson, pensait ouvrir le score pour les Sang et Or mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (11e). La suite de ce choc était plus hachée et les contacts devenaient de plus en plus fréquents à Auguste-Delaune. Vigilant, Benoît Millot n’hésitait pas à sortir les cartons pour calmer les ardeurs des 22 acteurs. Face à son public, le club champenois faisait globalement preuve d’une belle maîtrise et allait logiquement être récompensé…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 36 22 7 10 6 6 28 21 8 Reims 31 22 -2 9 4 9 28 30

Juste avant la pause, Diakité profitait d’un centre à ras de terre d’Ito pour devancer Danso et tromper Samba au premier poteau (1-0, 41e). Piqués par cette ouverture du score, les Lensois repartaient à l’attaque et ne tardaient pas à égaliser… Dans le temps additionnel du premier acte, Frankowski adressait un centre parfait pour Saïd qui croisait de la tête et trompait Diouf sur la droite (1-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, le SDR se faisait peur. Si Joseph Okumu, auteur d’un tacle non maitrisé, échappait miraculeusement au carton rouge (53e), Munetsi était lui tout proche de commettre l’irréparable dans sa propre surface. Après intervention du VAR, les officiels du jour décidaient cependant de laisser le jeu se poursuivre, indiquant que le ballon avait heurté la poitrine du joueur rémois (56e). Dans la foulée, Diakité pensait lui redonnait l’avantage aux siens mais sa frappe mourrait au pied du poteau de Samba (66e). Frustrés par le scénario de cette rencontre, les Sang et Or accéléraient à nouveau. Décalé par Thomasson, Fulgini s’essayait mais sa tentative échouait, elle, au ras du poteau gauche rémois (68e). Un match disputé où aucune des deux formations n’allait finalement parvenir à reprendre les devants. Score final : 1-1. Avec ce résultat, Lens reste 6e, à deux points du podium. Reims est 8e.