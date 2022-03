EdF U18 : la liste pour les matches face à l'Allemagne et les Pays-Bas

La trêve internationale approche à grands pas et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, doit dévoiler sa liste ce jeudi pour les matches contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas que les champions du Monde qui vont jouer. Les Bleuets U18 défieront eux l'Allemagne (24/03) et les Pays-Bas (26/03) en amical.

Le sélectionneur Lionel Rouxel a donc dévoilé sa liste ce lundi, et on y retrouve du beau monde puisque les Titis parisiens Nehemiah Fernandez Veliz, Ayman Kari et Wilson Odobert sont notamment présents. Pour rappel, les U18 tricolores restent sur une défaite en amical face à l'Italie (1-2) mi-novembre. Une équipe qu'ils avaient battu deux jours plus tôt (3-0).