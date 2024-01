Mohamed Souboul nouveau renfort défensif du SC Bastia

Après un exercice 2022-2023 intéressant où il a terminé à la quatrième place, le Sporting Club Bastia est sur une pente bien plus descendante dans cette première partie de saison (15e), avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation. La formation de l’Île de Beauté est donc allée au Maroc pour s’offrir son dernier renfort défensif, en la personne de Mohamed Souboul, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site. Le Marocain du Raja Casablanca s’engage avec le SCB jusqu’en 2026.

«Le Sporting enregistre sa première recrue du mercato hivernal en signant l’arrivée de Mohamed SOUBOUL pour 2 saisons et demie. Formé au Raja Casablanca, le jeune latéral gauche de 22 ans a évolué sous les couleurs de son club formateur, avec qui il a remporté 2 titres. C’est désormais en bleu et blanc que le joueur évoluera, puisqu’il vient de parapher un contrat de 2 ans et demi avec le Sporting. Il portera le numéro 21. L’ensemble du Sporting lui souhaite la bienvenue », peut-on lire dans le communiqué corse.