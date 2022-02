Ligue des Champions : l'équipe type des huitièmes de finale aller

La suite après cette publicité

Les rencontres aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions nous ont déjà offert du spectacle. Entre la démonstration de Manchester City face au Sporting, la belle victoire parisienne contre le Real Madrid ou ce 2-2 passionnant entre l'Ajax et Benfica, les fans de foot ont été plutôt gâtés. Et de nombreux joueurs ont brillé aux quatre coins du Vieux Continent. Ce fut donc difficile pour nous de concocter cette équipe type de ces huit matches, qui commence avec Philipp Köhn dans les cages. Le portier du RB Salzbourg a sorti plusieurs interventions décisives pour permettre à son équipe de tenir le nul contre le Bayern (1-1).

En défense centrale, on a misé sur les classiques. Ainsi, c'est Thiago Silva que l'on retrouve pour protéger la surface. Le vétéran brésilien a été dans tous les bons coups derrière face au LOSC, avec une prestation de patron. Même cas de figure pour l'accompagne : Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais de Liverpool a rendu une copie parfaite et a contribué, avec brio, à protéger la défense des Reds des assauts de l'Inter pendant 90 minutes. Sur les flancs, Renan Lodi a été brillant contre Manchester United. Le latéral gauche de l'Atlético a été à l'origine de bon nombre d'occasions, dont la passe décisive pour Félix sur le but de son équipe, et a enchaîné les gestes de grande classe. Son pendant à droite n'est autre que Mazraoui de l'Ajax, qui a été un véritable poison pour la défense de Benfica, avec une passe décisive pour Tadic notamment.

Du beau monde en attaque

Au milieu, ils ont été nombreux à se montrer. Si Danilo pourrait par exemple avoir prétendu à une place dans ce onze, force est de constater que Geoffrey Kondogbia a été encore plus impressionnant. Il a neutralisé le milieu de terrain des Red Devils à lui tout seul, et a été excellent lorsqu'il a fallu relancer et jouer de l'avant, bien épaulé par Hector Herrera par ailleurs. Et que dire de N'Golo Kanté ? Le champion du monde 2018 a encore livré une prestation XXL avec Chelsea qui a enflammé l'Angleterre, étant aussi bon sur les séquences défensives qu'offensives. Enfin, c'est Bernardo Silva qui vient compléter cet entre-jeu. Une masterclass face au Sporting avec un doublé et une passe décisive à la clé.

Devant, il y avait du choix aussi, notamment du côté de Manchester City et de Chelsea. Nous avons finalement opté pour Riyad Mahrez, étincelant contre l'équipe de la capitale portugaise. Un but et une passe décisive au compteur pour l'international algérien, et de nombreuses occasions créées par ses soins mettant à mal la défense lusitanienne. De son côté, Kai Havertz a plus ou moins été auteur d'une performance similaire contre Lille, faisant lui aussi trembler les filets. Enfin, on se devait de mettre Kylian Mbappé en référence offensive. Plutôt bon sans pour autant être brillant pendant la quasi-intégralité de la rencontre face aux Merengues, le Bondynois a sorti un geste de génie qui a offert la victoire aux siens et qui a fait le tour du monde.