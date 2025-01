Frenkie de Jong veut rester à Barcelone

Mis de côté par Hansi Flick du côté de Barcelone, la saison de Frenkie de Jong se résume pour le moment à des bouts de match par-ci par-là, lui permettant de montrer les qualités qu’il avait laissé voir du côté d’Amsterdam. Buteur contre Valence, son deuxième but cette saison en Liga. Malgré les rumeurs qui en font un des potentiels départs venant rééquilibrer la masse salariale des Catalans, lui se verrait bien rester à Barcelone.

«Je me sens très bien à Barcelone. Je me concentre uniquement sur le présent, et puis il y aura du temps pour décider», a-t-il déclaré en zone mixte après la très large victoire du Barça contre Valence (7-1). De plus en plus mis en confiance par Hansi Flick ces dernières semaines (trois titularisations lors de ses six derniers matches), le Néerlandais semble retrouver le niveau de jeu qui en avait fait le métronome du milieu catalan à son arrivée au club. De quoi lui permettre de continuer l’aventure barcelonaise ?