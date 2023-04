Serie A : Naples-Salernitana décalé

Initialement prévu samedi à 15 heures, le match opposant le Napoli à la Salernitana a été décalé d’une journée et se jouera donc dimanche. Comme annoncé par le préfet de Naples, cette décision est liée à des raisons de sécurité et à la mobilisation supplémentaire de forces de l’ordre. Si la Lega Serie A n’a pas encore communiqué sur l’heure exacte, cette rencontre devrait vraisemblablement se disputer dimanche à 15 heures dans la foulée d’Inter-Lazio.

La suite après cette publicité

A noter que cette confrontation aura une incidence sur l’officialisation du titre, ou non, pour les Partenopei. Si la Lazio ne gagne pas et que le Napoli s’impose dans la foulée, Aurelio De Laurentiis, président du club, et ses joueurs pourront alors fêter le Scudetto devant leur public, présent au Diego Armando Maradona.

À lire

Victor Osimhen ne fait pas du PSG sa priorité