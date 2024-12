Pourquoi Omar Sy ne supporte pas le PSG

Omar Sy est originaire de la région parisienne et pourtant, c’est un fan déclaré de l’Olympique de Marseille. Le comédien a expliqué, durant l’émission d’Aurélien Tchouaméni, The Bridge, pourquoi il avait été séduit par les Phocéens.

« C’est la Ligue des Champions c’est Basile Boli, c’est Papin c’est Waddle, c’est tout ça. C’est l’histoire. A l’époque où on va voir les matches au Parc, t’as que des skinheads, les Boulogne Boys c’est des skinheads, c’est très très fort à l’époque. Nous on est adolescent, quand on veut aller au Parc, il faut y aller en équipe, sinon tu ne peux pas y aller. Le Parc c’est chiant », a-t-il lancé.