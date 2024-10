Angleterre : Jack Grealish perd son pari avec Trent Alexander-Arnold

Jack Grealish n’a sûrement jamais été aussi content de perdre un pari. Auteur de son troisième but sous le maillot des Three Lions, ce dimanche soir face à la Finlande (victoire 3-1), l’Anglais doit désormais 500 livres sterling à son compatriote Trent Alexander-Arnold qui a lui aussi inscrit un but superbe. «Je lui ai dit évidemment comme une blague : "si tu marques, je te donnerai 500 £"". Et puis il a mis ce coup franc en pleine lucarne, donc je lui dois maintenant. Je pense qu’il me le dira», s’est amusé Grealish après le match.

La suite après cette publicité

Replacé en tant que latéral gauche, une position inédite pour lui, le défenseur droit de formation n’a pas semblé dérangé par ce changement de poste soudain. Buteur à la 74e minute, Alexander-Arnold a inscrit le but qui donne de l’air pour l’Angleterre face à des Finlandais accrocheurs de bout en bout. C’est finalement le milieu des Gunners, Declan Rice, qui est venu sceller le sort de cette rencontre grâce à un troisième but (84e). Malgré la réduction du score finlandaise, les jeux étaient faits. Une victoire qui place les Three Lions deuxièmes du classement du groupe 2 de la Ligue B.