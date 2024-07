France : l’improbable conseil de Pascal Dupraz à Didier Deschamps

La France a réalisé un Euro plus que poussif ces dernières semaines. Considérés comme des favoris au début de la compétition en Allemagne, les Bleus ont totalement raté leur tournoi en ne marquant qu’un seul but dans le jeu. Se hissant miraculeusement jusqu’en demi-finale, les hommes de Didier Deschamps ont pris la porte en demi-finale contre l’Espagne. Mais alors qu’il n’y a pas eu match face à la Roja, les critiques se sont abattus sur le sélectionneur des Bleus. Une ingratitude qui n’a pas plu à Pascal Dupraz. Au micro des Grosses Gueules de RMC, l’ancien coach de l’ASSE et de Toulouse, le Savoyard a invité Didier Deschamps à quitter le banc des Bleus pour combattre cette chasse aux sorcières à son égard :

«Comme beaucoup, j’aimerais voir Zinedine Zidane. Mais le sélectionneur qui obtient le plus de résultats au monde depuis 10 ans, c’est Didier Deschamps. Sous prétexte que la France ait mordu la poussière lors de l’Euro, on devrait le châtier ? Si Mbappé était en dessous de tout, plutôt préoccupé par les élections que par le championnat d’Europe, ce n’est pas sa faute. Si Giroud était en villégiature, ce n’est pas sa faute. Si Griezmann traînait son spleen, ce n’est pas sa faute. Ce n’est pas sa faute si Thuram n’est pas au niveau. Et si le football est devenu pragmatique. Didier Deschamps n’est pas mon ami, je le respecte pour sa carrière et ses idées. Si j’étais à sa place, même si Diallo me reconduit, je m’arrête. Je démissionne et je vais dans une autre sélection qui va m’accueillir les bras ouverts pour remporter des titres. Il serait érigé au nom des grands. Va-t’en Didier et va gagner des titres avec une autre sélection», a-t-il lancé.