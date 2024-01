Le PSG et Wolverhampton d’accord pour Noha Lemina

Après un prêt compliqué du côté de la Sampdoria Gênes et de graves problèmes familiaux qui ont perturbé le jeune espoir du PSG, Noha Lemina cherchait une nouvelle porte de sortie pour un nouveau prêt. Si Lille est entré en contact avec l’entourage du joueur, Amiens, Le Mans et Stuttgart se sont montrés intéressés à l’idée de récupérer l’international U17 français en prêt pour six mois.

Mais c’est finalement du côté de l’Angleterre et plus précisément de Wolverhampton que Noha Lemina (18 ans) devrait évoluer dans les prochains jours. Selon nos informations, le PSG et le club anglais ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat. Il ne manque plus que l’accord du joueur. Mais quand on sait que son grand frère Mario, dont il est très proche, évolue chez les Wolves, tout laisse indiquer qu’un accord total devrait être rapidement trouvé.