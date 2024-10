OL-Auxerre : les compositions officielles

La 9eme journée de Ligue 1 se poursuit avec l’Olympique Lyonnais qui accueille l’AJ Auxerre à Décines (coup d’envoi 15h00, un match à suivre sur FM). Sur trois victoires d’affilée en championnat, l’OL est remonté au 7e rang du classement avec 13 points. La victoire est impérative ce dimanche pour rester dans le rythme du top 4 et pour se reprendre après la défaite, jeudi, face au Besiktas en Ligue Europa (0-1). En face, Auxerre carbure à domicile mais souffre à l’extérieur avec quatre défaites en autant de matches. L’AJA, 13e avec 9 points, espère ouvrir son compteur en déplacement.

Pour cette rencontre, Pierre Sage a écarté Caqueret et est privé de Mata et Nuamah. Il opère aussi un turnover après le match européen en semaine. Cherki et Lacazette débutent sur le banc. Devant, Mikautadze est aligné avec Benrahma et Fofana. Au milieu, Matic est entouré de Tessmann et Veretout alors que derrière Kumbedi est titularisé à droite à la place de Maitland-Niles. Côté Christophe Pélissier, on opte pour un 5-3-2 avec au milieu Hamed Traoré, l’homme en forme en Bourgogne. Perrin et Ayé sont en pointe alors que Akpa commence derrière avec Diomandé et Jubal.

Les compositions officielles :

Lyon : Perri -Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matic, Tessmann – Benrahma, Mikautadze, Fofana.

Auxerre : Léon – Hoever, Diomandé, Jubal, Akpa, Mensah – Danois, Owusu, Traoré – Perrin, Ayé.