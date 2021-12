Les dernières indiscrétions sur le nouveau contrat d'Ousmane Dembélé, la stat qui fait très mal à Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Les détails du nouveau contrat de Dembélé

Comme nous vous l'avions révélé en début de semaine, l'international français, Ousmane Dembélé, va bien prolonger son contrat au FC Barcelone et poursuivre l'aventure avec les Catalans. C'est ce que confirme le journal Sport ce matin en très gros sur sa une. Pour le média, tout est bouclé, le champion du monde 2018 a dit «oui» à la proposition des dirigeants du Barça. Dembélé va signer un nouveau bail de 5 saisons et a accepté de baisser son salaire, comme le FCB l'a demandé à la plupart de ses joueurs afin de faire face à la crise financière. Sport explique aussi que le Français est allé contre l'avis de ses agents qui voulaient qu'il ne prolonge pas et parte sous d'autres cieux. Mais Dembélé a voulu continuer à Barcelone et cela devrait prochainement être officiel.

Milan est moins fort avec Ibrahimovic

L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, doit-il laisser Zlatan Ibrahimovic sur le banc ? Le débat va de nouveau faire rage en début d'année 2022 après la statistique que vient de dévoiler le journal Tuttosport en une de son édition du jour. Le média explique que la moyenne de points des Lombards a considérablement chuté à partir du moment où Ibra est revenu de blessure. Et même globalement, Milan prend plus de points (2.82 de moyenne) lorsque Zlatan n'est pas là que lorsqu'il se retrouve sur le terrain (1.38 point de moyenne). Si les Milanais veulent jouer le titre avec l'Inter jusqu'au bout, Pioli va devoir réfléchir à la question. À moins qu'Ibrahimovic se remettre à zlataner toute la Serie A en 2022.

Le mercato de folie de la Serie A

Le gros mercato des fêtes de Noël de la Serie A s'affiche ce matin en une de Tuttosport et de La Gazzetta dello Sport. Déjà, les deux médias rapportent que c'est la Fiorentina qui a dégainé la première en faisant signer (c'est une question d'heures) l'attaquant de Lille Jonathan Ikoné. Ce dernier a débarqué hier à Florence. Mais ce n'est que le début chez les cadors. La Juventus veut un attaquant et Anthony Martial (Manchester United) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont dans le viseur. Le Napoli, lui, vise Attila Szalai (Fenerbahçe) pendant que l'Atalanta rêve toujours de Jérémie Boga (Sassuolo). Enfin, l'AS Roma espère Florian Grillitsch (Hoffenheim) et l'AC Milan prospecte du côté de Nantes et de son attaquant Randal Kolo Muani.