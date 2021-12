Ousmane Dembélé d'accord pour prolonger au FC Barcelone !

À chaque fois qu’il évoque le cas d’Ousmane Dembélé (24 ans), Xavi n’emploie que des termes élogieux. Récemment interrogé sur la prolongation du Français, l’entraîneur du FC Barcelone se montrait d’ailleurs plutôt confiant. « Je suis positif, il veut continuer. Je ne peux pas en dire plus, car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous. »

Mais dans les bureaux blaugranas, ce genre de déclaration c’est bien, mais il faut du concret. Et vite. Après plusieurs mois à attendre un signe favorable du clan Dembélé, la direction culé a fait savoir qu’une issue, peu importe laquelle, devra être trouvée avant le début de l’année 2022. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Barça serait même disposé à offrir une prolongation de deux années seulement, histoire de laisser une certaine marge de manoeuvre à l’ancien pensionnaire du BVB, qui jouait ce soir face à Séville.

Dembélé ne veut pas entendre parler d'un départ

Nul ne sait si cette formule sera choisie, mais selon nos informations, Ousmane Dembélé a bel et bien choisi de prolonger son contrat au Barça. L’ailier supersonique doit encore s’entendre avec son club sur les modalités de son nouveau bail, mais contrairement à un entourage toujours partant pour écouter des offres, le champion du monde 2018 ne veut absolument pas partir.

Une excellente nouvelle pour le Barça puisque Dembélé avait plusieurs courtisans de choix et surtout plus fortunés. Le Bayern Munich et Newcastle notamment avaient frappé à sa porte. Joueur blaugrana depuis 2017, le Français a certes vécu plusieurs saisons galères, en partie à cause de blessures à répétions. Mais il se sent visiblement chez lui dans la cité catalane. Pour le plus grand bonheur de Xavi.