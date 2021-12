Le FC Barcelone tente une formule osée pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger

Partira, partira pas ? Ousmane Dembélé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Plus le temps passe et plus on se dit que le Français de 24 ans va s'en aller à la fin de son contrat en juin prochain pour s'engager avec ce qu'il estime être le meilleur projet, ou celui qui sera le plus offrant. La venue de Xavi sur le banc a tout de même changé la donne. Particulièrement fan des ailiers, le nouvel entraîneur tente de relancer l'ancien Rennais, trop souvent blessé en Catalogne.

«Vous savez que nous nous occupons de ce problème depuis longtemps. Il nous a fait part de son désir de continuer avec nous et nous sommes au moment clé pour le renouvellement. Nous espérons que la situation sera clarifiée avant la fin de l'année», expliquait dernièrement le technicien en fin d'année. Il est vrai que le temps presse car à partir du 1er janvier, Ousmane Dembélé pourra signer où bon lui semble en vue de la saison prochaine.

Un contrat de deux ?

Les négociations et les rendez-vous entre les représentants de l'international et du Barça s'enchaînent sans qu'une solution n'ait pour le moment été trouvée. Il faut croire que le Barça tente plusieurs formules pour convaincre celui qui est venu au club pour 135 M€ en 2017 en provenance du Borussia Dortmund. Il sera compliqué d'obtenir un accord d'ici la fin de l'année comme cela est souhaité. Néanmoins, Sport fait part d'un certain optimisme dans ses colonnes.

La direction culé a même proposé un contrat de deux ans avec une petite revalorisation salariale, qui intéresserait le joueur et son entourage, et surtout de grosses primes de résultats. Cette prolongation permettrait au Barça de conserver le joueur, alors que ce dernier pourrait renégocier une nouvelle prolongation dans un an, avec une nouvelle hausse de salaire, plus importante cette fois, en espérant que la situation économique se soit améliorée. Une formule risquée certes mais qui pourrait convenir à tout le monde.