FC Barcelone : Xavi est confiant pour la prolongation d'Ousmane Dembélé

A la veille de la réception d’Elche pour le compte de la 18e journée de Liga, l'entraineur du FC Barcelone était présent, ce vendredi, en conférence de presse. L'occasion pour le néo-technicien des Blaugranas de revenir sur un dossier chaud en Catalogne : la prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat à l'issue de la saison. Annoncé dans différents clubs, notamment en Angleterre, le club catalan garde malgré tout espoir concernant l'avenir de son ailier, souvent freiné par de nombreuses blessures ces derniers mois. Une certaine sérénité que Xavi semble d'ailleurs partager.

Assurant avoir rencontré l'intéressé ce jeudi, le coach des Culés a ainsi déclaré devant les journalistes : «je suis positif, il veut continuer. Je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous». L’ancien capitaine du Barça a par ailleurs ajouté que l'attaquant international français était «heureux» avant de conclure son intervention par un message positif à l'égard de son protégé : «il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger».