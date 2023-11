LdC AFC : Al-Nassr, accroché par Persepolis, se qualifie pour la phase finale

Ce lundi, la cinquième journée des phases de poules de la Ligue des Champions se poursuivait avec un choc dans le groupe E. Vainqueur de leurs quatre premiers matches, les joueurs d’Al-Nassr défiait Persépolis, club iranien le plus titré et finaliste de la compétition en 2018 et en 2020. En cas de nul ou de victoire à domicile, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient l’occasion de se qualifier pour la phase finale de la compétition.

La suite après cette publicité

Et les choses ont très mal démarré pour ces derniers qui ont été réduits à dix au bout de 17 minutes de jeu suite à l’expulsion du défenseur central Ali Lajami. Un coup dur qui a contraint la formation saoudienne à faire le dos rond face à des visiteurs entreprenants. Néanmoins, aux forceps, Al-Nassr est allé chercher le match nul (0-0). Un score vierge qui leur permet donc de poursuivre l’aventure en Ligue des Champions asiatique.