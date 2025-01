John Textor est sur le point de toucher le pactole grâce à Crystal Palace

John Textor est un homme d’affaires plus que sollicité. Avec sa société Eagle, l’Américain est impliqué dans la vie sportive de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et l’OL à des degrés différents. Bien qu’il ait les pleins pouvoirs entre Rhône et Saône, le businessman n’a pas de pouvoir décisionnel avec le club de Londres. Une situation crispante pour l’intéressé qui, depuis plusieurs mois, cherche à se débarrasser des 45% d’actionnariat dont il dispose chez les pensionnaires de Selhurst Park.

Et après des mois de quête, Textor semble enfin avoir trouvé preneur. En effet, à en croire les informations de The Athletic, un groupe d’actionnaires venus d’Arabie saoudite et des États-Unis a signé un accord d’exclusivité pour racheter les parts d’Eagle à Crystal Palace. La légende NBA et actuel entraîneur des Dallas Mavericks, Jason Kidd, figure parmi cet actionnariat. Une opération qui pourrait également permettre à l’OL de renflouer les caisses afin d’éviter les sanctions prononcées par la DNCG il y a quelques mois.