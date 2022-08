L'objectif fou de Sergio Ramos

Après une première année difficile dans la capitale française, Sergio Ramos retrouve des couleurs. Le défenseur espagnol a enchaîné, lui qui a joué lors des quatre premiers matches de la saison. Il a aussi pris une place plus importante dans le vestiaire, où il est un relai entre les joueurs et Christophe Galtier. L'Espagnol est aussi intervenu pour calmer le jeu entre Kylian Mbappé et Neymar.

Bien lancé, l'ancien joueur du Real Madrid s'est fixé un sacré objectif. Selon Marca, il veut revenir en équipe nationale espagnole et participer à la Coupe du Monde au Qatar entre novembre et décembre prochain. Il souhaite regagner la confiance de Luis Enrique, lui qui n'a pas été appelé depuis environ 18 mois car il a été souvent blessé. Sergio Ramos (36 ans) rêve grand cette saison.