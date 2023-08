Lille propose 11M€ pour une pépite russe

Actif cet été, Lille s’est bien arrivé avec 7 renforts. On compte ainsi les venues de Tiago Santos (Estoril), Ignacio Miramon (Gimnasia), Hakon Haraldsson (Copenhague), Nabil Bentaleb (Angers), Vito Mannone (Lorient), Samuel Umtiti (FC Barcelone) et Ivan Cavaleiro (Fulham) du côté des Dogues. Avec la vente de Carlos Baleba ce mardi soir, les Nordistes ont récupéré de belles liquidités et leur balance a basculé dans le positif et cela pourrait amener une nouvelle recrue.

Selon le média russe Metaratings, le LOSC aurait formulé une offre pour un joueur du Spartak Moscou. Il s’agit du latéral droit Daniil Denisov (20 ans). Formé au Zenit Saint-Pétersbourg puis s’installant au sein du club moscovite, il est devenu incontournable la saison dernière. De nouveau très performant cette saison, il affiche 2 offrandes en 8 rencontres.