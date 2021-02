CdF, 32es de finale : Angers élimine Rennes

Suite et fin des 32es de finale de Coupe de France ce soir du coté du stade Raymond-Kopa entre Angers et le Stade Rennais. Vainqueurs de l’édition 2019, les Bretons ont eu beaucoup moins de réussite face aux Scoïstes. Rapidement menés au score après un but inscrit de la tête dès la quatrième minute par Angelo Fulgini (1-0, 4e), les hommes de Julien Stéphan n’ont jamais su concrétiser leur meilleure possession de balle. C’est d’ailleurs sur une contre-attaque que les Angevins ont réussi à faire le break après un penalty obtenu suite à une faute de Damien Da Silva sur Pierrick Capelle dans la surface. Un penalty transformé par Fulgini (2-0, 14e).

L’addition aurait même pu être plus lourde en toute fin de première période si Nayef Aguerd n’avait pas sauvé sur sa ligne un tir de Mohamed Cho (45e+1). Au retour des vestiaires, un événement a relancé le match. Sorti sur civière après avoir reçu le ballon en pleine figure, Romain Del Castillo a cédé sa place à Serhou Guirassy. Quelques instants plus tard, l’ancien Amiénois a redonné espoir aux siens d’une somptueuse frappe enroulée (2-1, 53e). Le pressing des Rouge-et-Noir a ensuite été constant, Terrier et Guirassy ont même eu deux belles occasions pour égaliser. En vain. Pour la première fois de son histoire, Angers élimine Rennes en Coupe de France (2-1) et file en 1/16e. Demi-finaliste la saison passée, le SRFC va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur sa fin de saison en Ligue 1.