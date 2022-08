Le top 10 des footballeurs les plus prometteurs au monde !

La suite après cette publicité

Alors que le mercato estival est sur le point de refermer ses portes, la 386ème Lettre hebdomadaire a analysé les données InStat sur les performances techniques des joueurs dans le cadre de la méthode Impact Score, nouvellement conçue par l’Observatoire du football CIES, afin de dévoiler les 250 talents les plus prometteurs nés en 2000 ou après, et ce parmi 59 ligues dans le monde. Plus simplement, le CIES s'est concentré sur différents critères pour déterminer les plus grandes promesses du football mondial. Parmi ces critères, on retrouve notamment le capital expérience, le temps de jeu, le profil technique du joueur mais également les performances récentes sur la dernière année, les performances comparées à leurs coéquipiers ou encore celles comparées à leurs adversaires. Et voici le résultat.

Toutes générations confondues, c'est Vinícius Júnior qui domine ce classement avec un Impact Score de 100. Rayonnant sous le maillot du Real Madrid, le Brésilien de 22 ans devance Sandro Tonali (2000, AC Milan, IS de 94,1) et Joško Gvardiol (2002, RB Leipzig, IS de 94,1), joueur le plus prometteur de sa génération. Derrière on retrouve Vitinha (2000, PSG, IS de 93) et Phil Foden (2000, Manchester City, IS de 92,8) qui complètent le top 5 alors que Gavi, né en 2004, pointe à la sixième place. Pour le reste de ce top 10, Bukayo Saka (2001, Arsenal, IS de 92,4), grande promesse des Gunners, devance Ferran Torres (2000, FC Barcelone, IS de 91,8), Aurelien Tchouameni (2000, Real Madrid, IS de 91,8) et Jude Bellingham (2003, Borussia Dortmund, IS de 91,5).

Vinícius Júnior au sommet, Tchouameni dans le top 10 !

Aux portes de ce top 10 global, on retrouve notamment le nouveau buteur de City, Erling Haaland (2000, 91,3), les Bavarois Alphonso Davies (2000, 90,6) et Jamal Musiala (2003, IS de 90,2) ou encore Illan Meslier (2000, 90,1), portier de Leeds United. Dans le détail, Vinícius Júnior (2000, IS de 100), Bukayo Saka (2001, IS de 92), Joško Gvardiol (2002, IS de 94), Jude Bellingham (2003, IS de 91) et Pablo Gavi (2004 ou après, IS de 93) sont donc en tête par année de naissance. Pour les joueurs nés en 2000, Sandro Tonali et Vitinha Ferreira complètent le podium, tout comme Jurriën Timber et Gonçalo Inácio pour l’année 2001. Les deuxièmes et troisièmes joueurs les mieux classés pour les autres années de naissance sont Piero Hincapié et Eduardo Camavinga (2002), Jamal Musiala et Harvey Elliott (2003), ainsi que Gabriel Slonina et Daniil Khudyakov (2004 ou plus jeunes). Autant de talents capables d'enflammer les prochaines fenêtres de transferts...

Le top 10 détaillé