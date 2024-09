Le FC Barcelone a caché Lamine Yamal !

Hier soir, Lamine Yamal n’a pas pu éviter la défaite du FC Barcelone face à l’AS Monaco (1-2), mais le prodige espagnol de 17 ans a rappelé qu’il restait un joueur d’exception grâce à son magnifique but inscrit en Principauté. Champion d’Europe avec la Roja l’été dernier, le prodige blaugrana confirme d’ailleurs qu’il ne connaît pas l’habituelle phase de décompression dont sont souvent victimes les joueurs ayant remporté un grand trophée international.

Buteur hier soir, Lamine Yamal reste sur six matches consécutifs en étant décisif (quatre passes décisives, quatre buts). Un excellent début de saison qui a convaincu son club de lui offrir une belle récompense. Et si les Blaugranas profitent aujourd’hui du talent de leur numéro 19, c’est peut-être parce qu’ils… l’ont caché ! Ancien directeur du football du Barça, Jordi Cruyff, le fils de la légende hollandaise, a en effet confié que Xavi aurait bien aimé lancer Lamine Yamal plus tôt, mais que le Barça a eu peur de se faire piquer le jeune talent.

Cruyff sous le charme de Lamine Yamal

« Je me souviens que les premières fois qu’il s’est entraîné, au bout de cinq minutes, l’entraîneur de l’époque, Xavi, nous a regardés et nous a dit que ce garçon était spécial. Je me souviens même qu’il voulait le faire débuter un peu plus tôt et nous nous sommes dits : 'mais nous n’avons pas de contrat avec lui, alors, assurons-nous d’abord qu’il sera à nous pendant de nombreuses années’. Je me souviens que même les joueurs, ses coéquipiers vétérans, lorsqu’il a touché le premier ballon, tout le monde avait les yeux rivés sur lui en se disant que c’était quelque chose de différent, de très difficile à trouver », a-t-il confié à Movistar+, avant de conclure…

« C’est une star, mais nous avons toujours un peu peur. Il est très jeune, il faut lui laisser du temps, il faut accepter ses jeux, qu’il ait parfois de meilleurs et de moins bons moments, qu’il prenne parfois une mauvaise décision, mais presque jamais, c’est très étrange pour son âge. Mais je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il n’est pas bon pour quiconque d’essayer de l’étiqueter comme le meilleur à l’heure actuelle. Nous savons tous qu’en termes de talent et pour son âge, il est le meilleur, mais il est préférable de rester calme, de garder les pieds sur terre, de faire preuve d’humilité et de continuer à travailler, car c’est un joueur doté d’un talent extraordinaire. » Et personne ne dira le contraire.