Saîf-Eddine Khaoui veut revenir en Europe

Transféré librement au Khor Fakkan SSC à l’été 2023, Saîf-Eddine Khaoui (29 ans) pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. En fin de contrat avec le club de première division du championnat des Émirats Arabes Unis, le milieu offensif passé par l’OM, Caen ou encore Clermont est, aujourd’hui, à la recherche d’un nouveau challenge. Selon nos dernières informations, le franco-tunisien a récemment reçu une offre du Koweït. Pour autant et toujours d’après nos indiscrétions, ce possible nouveau challenge n’entre pas dans les plans de carrière du gaucher d’1m80, privilégiant plutôt un retour en Europe.

La suite après cette publicité

Fin techniquement, élégant balle au pied et considéré comme un joueur capable de faire la différence à n’importe quel moment, l’international tunisien (28 sélections, 4 buts) a d’ailleurs prouvé par le passé qu’il était en mesure de briller au plus haut niveau. Auteur de 30 buts et 16 passes décisives en 225 matches professionnels, Khaoui avait notamment rendu une copie plus que satisfaisante lors de l’exercice 2022-2023 en compilant 7 réalisations et 4 offrandes sous le maillot clermontois. Formé à Tours, ses aptitudes pourraient aujourd’hui faire le bonheur de nombreux clubs à la recherche d’un profil technique et expérimenté.