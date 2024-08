AS Monaco : la sortie forte d’Adi Hütter sur son équipe

L’AS Monaco brille dans la constance depuis de longues années en Ligue 1. Malgré les entraîneurs qui défilent, le club de la Principauté est toujours sur le podium et réalise souvent des saisons rigoureuses. Sous la houlette d’Adi Hütter, l’ASM sort d’une belle saison 2023-2024. Sous l’impulsion d’un groupe de très grande qualité, les Asémistes ont terminé à la deuxième place en Ligue 1. Forcément attendus à l’orée de cette nouvelle saison et après les arrivées prometteuses de Lamine Camara et Georges Ilenikhena, les Monégasques réalisent une préparation estivale poussive. Ce dimanche, les coéquipiers du nouvel attaquant monégasque, buteur pour ses débuts face au Genoa, se sont inclinés face au club italien (2-1).

Au sortir de cette rencontre ratée, le coach autrichien de Monaco a livré un constat amer : «nous ne sommes pas encore prêts, pas encore compétitifs à 100%. Mais la saison démarre dans 14 jours. Il faudra montrer davantage qu’aujourd’hui. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous ne sommes pas prêts. Déjà, on doit marquer deux ou trois fois dans les 20 premières minutes. Dans ce cas, le match est totalement différent, mais on ne le fait pas et derrière, on encaisse le premier but. On entame en jouant notre style de jeu, mais ce qu’on fait derrière n’était pas bon tactiquement, nous étions trop loin les uns des autres. Il nous manque aussi plusieurs joueurs importants. On a besoin de retrouver tout le monde à l’entraînement, mais je ne m’inquiète pas et je pense positivement. J’ai de bonnes sensations mais si on regarde dans l’ensemble, la pré-saison est difficile, car il nous manque plusieurs joueurs.» Pour rappel, Soungoutou Magassa, Chrislain Matsima, Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir (tous aux JO) ainsi que de Krépin Diatta et Aleksandr Golovin, tous deux blessés.