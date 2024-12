Edwin van der Sar veut retrouver un club

À la fin de la saison dernière, la légende néerlandaise, Edwin Van der Sar (54 ans), avait démissionné de son poste de président-directeur général de l’Ajax. Un choix qui l’avait éloigné du monde du football. Désormais, l’ancien gardien de la Juventus et de Manchester United ne ferme pas totalement la porte à de nouveaux horizons et se dit prêt à relever un nouveau défi dans les prochains mois.

«Bien sûr que je veux retravailler, j’aime le football. Je n’ai pas assisté à beaucoup de matches récemment, mais je pense que ce que j’ai réalisé, ce que j’ai appris en 11 ans en tant que directeur marketing et PDG, cela me donne la certitude qu’il y aura un défi à relever quelque part. Je n’ai pas encore décidé que je fais des choses que j’aime : partir en vacances, promener le chien, acheter un journal, un sandwich. Pour le moment, j’apprécie les petites choses, mais peut-être que dans un an ou six mois, je ressentirai le besoin de relever un nouveau défi, l’odeur du succès ou du travail en équipe pour atteindre un objectif… Je crois qu’à un moment donné, dans les prochaines années, ce sera quelque chose qui m’appellera à nouveau».