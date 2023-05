LdC : l’Inter prend un sérieux avantage en battant l’AC Milan

La suite après cette publicité

C’était un derby suivi dans tout Milan, forcément, mais aussi dans le reste de la planète foot. Le retour en force des deux écuries de la capitale lombarde, avec une place en finale à la clé. Rossoneri comme Nerazzurri vivent une saison plutôt décevante en championnat - même si l’Inter revient bien dernièrement - et ont l’occasion de finir cet exercice 2022/2023 de la meilleure des manières, en se donnant la possibilité de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes tout en éliminant le voisin et ennemi juré. Pour ce joli duel, on avait notamment Mike Maignan, Théo Hernandez et Olivier Giroud titulaires du côté de l’AC Milan, qui jouait en tant qu’équipe locale ce soir. Rafael Leão lui était finalement absent. En face, Romelu Lukaku, en forme dernièrement, était remplaçant et c’est Dzeko qui accompagnait Lautaro Martinez devant.

Et le Bosnien allait frapper fort d’entrée, donnant raison à son coach. Sur un corner botté par Hakan Çalhanoğlu, il prenait le meilleur sur Calabria et plaçait une reprise parfaite, lucarne gauche de Maignan, impuissant (0-1, 8e). Une sacrée entrée en matière, et ce n’était pas fini… Trois minutes plus tard, Dimarco déboulait côté gauche et mettait un ballon dangereux dans l’axe. Arrivé lançé et étonnement seul, Henrikh Mkhitaryan fusillait le portier français, abandonné par sa défense (0-2, 11e). Une énorme douche froide pour l’AC Milan, incapable de réagir. L’Inter enchaînait les assauts, et Çalhanoğlu touchait le poteau depuis l’extérieur de la surface (15e). Autre mauvaise nouvelle pour les locaux : la sortie de Bennacer, blessé (17e). Une entame cauchemar, avant que le rythme commence à baisser un peu.

Une deuxième période assez tranquille

L’AC Milan commençait un peu à sortir la tête de l’eau, avec cette talonnade de Calabria qui terminait dans le petit filet (30e). La première offensive milanaise. De quoi espérer une remontada ? Une chose est sûre, les Rouge et Noir se faisaient peur sur ce pénalty initiallement accordé à l’Inter suite à un joli numéro de Lautaro Martinez dans la surface, mais finalement annulé après VAR. L’Inter n’avait aucune difficulté à inquiéter Maignan tant la défense de l’AC Milan était aux fraises. L’écurie dirigée par Stefano Pioli était sûrement heureuse de rentrer au vestiaire en ne perdant que de deux buts, même s’il est vrai que la fin de la première période était assez calme. Au retour des vestiaires, l’AC Milan avait bien plus de mordant et se lâchait un peu plus avec le ballon, à l’image de cette frappe dangereuse de Brahim Diaz (50e).

Dans la foulée, Junior Messias se présentait dans la surface mais ouvrait trop son pied, ne trouvant pas le cadre (51e). Un nouvel élan qui s’est cependant rapidement essouflé, pendant que l’Inter restait dangereux. Maignan gagnait son duel avec Dzeko, encore seul dans la surface (53e). Les deux équipes savaient se montrer dangereuses, et Tonali écrasait une jolie frappe croisée sur le poteau droit d’Onana (63e). Mais le chrono défilait, et l’Inter assurait, semblant même se satisfaire, par moments, de cet avantage. Le score n’a plus bougé, et la bande de Lautaro Martinez a frappé un joli coup en vue de la qualification pour la finale avec ce 2-0.

