Ligue Europa Conférence : l’OGC Nice accroché à Bâle malgré Terem Moffi !

Nouvelle soirée européenne pour l’OGC Nice. Au St. Jakob-Park, les Azuréens défiaient le FC Bâle, sixième du championnat de Suisse, pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Défait par le Paris Saint-Germain le week-end dernier, le Gym voulait retrouver la victoire et prendre une option sur le dernier carré de la compétition avant de se déplacer sur la pelouse de Brest à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Organisés en 4-3-3 avec Laborde, Boudaoui et Moffi sur le front de l’attaque, les hommes de Didier Digard se rendaient coupables d’un certain déchet technique en début de rencontre.

En face, la bande à Heiko Vogel, portée par un duo offensif composé de Zeqiri et Amdouni, laissait le contrôle du jeu aux Niçois, sans être pour autant inquiéter. Devant leur public, les Suisses allaient finalement profiter d’une première erreur adverse pour prendre l’avantage. Fautif en plein cœur de sa surface, Todibo accrochait Dan Ndoye et commettait l’irréparable. Sans trembler, Mohamed Zeki Amdouni se chargeait de transformer la sentence et prenait Schmeichel à contre-pied (1-0, 26e). Surpris d’entrée de jeu, l’OGC Nice ne tardait pas à réagir mais Khephren Thuram, trouvé dans la zone de vérité, manquait de précision (29e). Plus tranchant, Nice était finalement récompensé quelques instants plus tard…

Opportuniste, Moffi profitait d’une remise en retrait de Laborde pour conclure du pied gauche (1-1, 38e). Les deux hommes étaient d’ailleurs une nouvelle fois impliqués sur le but du break… Juste avant la pause, Laborde centrait en direction de Moffi. Ce dernier enchaînait d’un sublime geste acrobatique du pied gauche pour donner l’avantage aux siens (1-2, 45+1e). Au retour des vestiaires, Bard succédait à Amraoui mais le Gym continuait de gérer le rythme de ce quart de finale aller. En contrôle, les Aiglons se faisaient, malgré tout, une frayeur peu après l’heure de jeu. Décalé sur le côté droit, Michael Lang adressait un centre tir en direction de Dan Ndoye mais le dernier rempart du Gym repoussait, in extremis, du pied droit (66e).

Fébriles, les coéquipiers de Ramsey craquaient finalement sur un nouveau centre du latéral suisse. À la réception, Zeki Amdouni ajustait Schmeichel à bout portant pour s’offrir, lui aussi, un doublé et permettre aux siens d’égaliser (2-2, 71e). Sonnés mais non résignés, les Niçois repartaient à l’attaque et Laborde était tout proche de redonner l’avantage au Gym mais l’ancien attaquant du MHSC butait à deux reprises sur Hitz (75e, 76e). Dans les derniers instants, Brahimi et Mendy remplaçaient Moffi et Rosario mais le score n’évoluait plus malgré une dernière frayeur procurée par le très remuant Dan Ndoye (90+1e). Avec ce match nul (2-2), tout reste donc à faire avant le quart de finale retour, prévu à l’Allianz Riviera, le 20 avril prochain.

