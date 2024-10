Mercato : Jean-Louis Gasset veut voler deux joueurs à l’OM

Après une mission de 100 jours du côté de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Jean-Louis Gasset voulait retrouver le calme et la tranquillité. Mais il n’a pas résisté très longtemps lorsque Laurent Nicollin lui a demandé de venir au chevet de Montpellier, afin de remplacer Michel Der Zakarian. Il a donc fait officiellement son retour, ce mardi, au sein du club héraultais. « Le président Laurent Nicollin a choisi de nommer Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur du MHSC. Fils de Bernard Gasset, fondateur du club aux côtés du président Louis Nicollin, et lui-même ancien joueur du club (263 matchs joués sous le maillot pailladin), Jean-Louis a le MHSC chevillé au corps. Sa dernière expérience en date, sur le banc de l’OM la saison passée, a aussi montré sa faculté à relancer des groupes en perte de vitesse. C’est le défi qui l’attend désormais à Montpellier», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Le MHSC a également ajouté que Gasset sera accompagné de son fidèle adjoint Ghislain Printant ainsi que de Vitorino Hilton et Robin Gasset, qui intègrent également le staff. Tous auront pour mission de relancer la machine héraultaise. En effet, après huit journées de championnat, le club de la Paillade est bon dernier de Ligue 1 avec un bilan très négatif (une victoire, un nul et 6 défaites). Pour stopper l’hémorragie, Montpellier a donc confié les clés de l’équipe professionnelle à l’expérimenté Jean-Louis Gasset. Ce dernier a d’ailleurs déjà quelques idées pour repartir du bon pied. Il souhaite notamment renforcer sa défense, qui est actuellement la plus mauvaise du championnat avec 26 buts encaissés. À court terme, il s’appuiera sur les forces en présence. Mais l’idée est d’apporter ensuite du sang neuf dès le mercato d’hiver afin de réussir son opération maintien.

Mbemba et Meïté dans le viseur de Gasset

Et d’après les informations publiées ce mercredi matin par L’Equipe, il aimerait piocher du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le quotidien sportif révèle que Jean-Louis Gasset aimerait récupérer deux de ses anciens joueurs au mois de janvier prochain. Il s’agit de Chancel Mbemba (30 ans) et de Bamo Meïté (22 ans). Le premier cité est dans une situation très compliquée chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Poussé vers la sortie durant l’été, il a été envoyé dans le loft en attendant de trouver une solution. Mais il est finalement resté avant d’être réintégré. Ce qui ne changera pas grand-chose puisque Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de la République démocratique du Congo pourrait donc voir d’un bon œil l’approche héraultaise. D’autant qu’il connaît bien Gasset.

Mais il reste à voir s’il sera séduit par le projet sportif et l’offre financière. Concernant Meïté, il est lié aux Phocéens jusqu’en juin 2028. Mais il a très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Pour le moment, il n’est apparu qu’à trois reprises en Ligue 1 (24 minutes jouées au total, ndlr). Le plus souvent sur le banc, il n’est pas un titulaire dans l’esprit de RDZ. Jean-Louis Gasset veut donc en profiter et tenter quelque chose auprès de l’OM, où il a gardé de très bonnes relations avec le président Pablo Longoria et son bras droit, Medhi Benatia. Mais ces derniers ne feront pas de cadeaux à leur vieil ami, qui a changé de camp ces derniers jours.