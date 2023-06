Angel Di Maria annonce son départ de la Juventus

Arrivé l’été dernier à Turin après sept saisons passées du côté du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va déjà quitter la Juventus. Une petite année et puis s’en va donc même si l’ailier argentin a pourtant joué un rôle prépondérant cette saison dans le onze mis en place par Massimiliano Allegri. Auteur de huit réalisations et sept passes décisives en quarante rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 35 ans a notamment inscrit un triplé retentissant face à Nantes en Ligue Europa lors du match retour des barrages à la Beaujoire. Le Champion du monde 2022 avec l’Albiceleste a d’ailleurs laissé un message émouvant sur son compte Instagram afin de faire ses adieux à ses coéquipiers turinois mais aussi aux supporters de la Vieille Dame.

La suite après cette publicité

«Je suis arrivé au terme d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la sérénité de celui qui a tout donné pour que le club continue à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes camarades pour l’affection qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour, je me suis toujours senti chez moi. Un grand bonjour à tous les Juventini pour leur affection quotidienne. Un grand câlin. Je vous porte tous dans mon cœur.», a notamment écrit Angel Di Maria dans un message, publié en espagnol mais aussi en italien, sur ses réseaux sociaux.

À lire

La Juventus veut quitter la Super League !