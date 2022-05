L'ancien de l'Ajax Amsterdam Jody Lukoki est décédé dans des circonstances inconnues

Triste lundi du côté des Pays-Bas. Formé à l'Ajax Amsterdam et passé par Cambuur-Leeuwarden, le PEC Zwolle, Ludogorets Razgrad, Yeni Malatysapor et dernièrement Twente, l'ailier droit Jody Lukoki vient de nous quitter. Le joueur de 29 ans international avec la RD Congo ( capes) qui était libre depuis le mois de février (suite à des problèmes conjugaux lui ayant coûté des travaux d'intérêt général auprès de la justice néerlandaise) vient de nous quitter pour des raisons inconnues. «L'Ajax a été choqué lundi par le message concernant la mort de Jody Lukoki. L'attaquant droit a disputé 35 matches officiels en Ajax 1 entre 2011 et 2013. Il est devenu trois fois champion national au cours de cette période. Lukoki, de nationalité néerlandaise et congolaise, vient d'avoir 29 ans», a annoncé l'Ajax Amsterdam dans un communiqué.

Les Godenzonen ont ensuite poursuivi : «au début de cette saison, le FC Twente a présenté Lukoki comme un atout, mais cette coopération n'a pas apporté le succès espéré par les deux parties. En fait, ce chapitre s'est également terminé dans une tonalité mineure. Lukoki n'a pas joué un seul match pour les Tukkers. Après que le club et le joueur (alors blessé) aient convenu de résilier le contrat en février, Lukoki était sans club. C'était, comme cela est c'est devenu douloureusement clair lundi, la fin d'une carrière de footballeur qui a commencé si prometteuse il y a plus de dix ans.»

L'Ajax souhaite aux proches de Lukoki beaucoup de force pour faire face à cette perte.