La fédération iranienne tape du poing sur la table contre Donald Trump

La Fédération de football de la République islamique d’Iran a vivement réagi aux déclarations de Donald Trump appelant à accorder l’asile aux joueuses iraniennes engagées dans la Coupe d’Asie en Australie. Dans un communiqué, l’instance dénonce « les remarques imprudentes du président des États-Unis concernant les membres de l’équipe nationale féminine iranienne » et demande aux autorités du football international de s’y intéresser. Selon elle, ces propos constituent « un exemple clair d’ingérence politique manifeste dans les affaires du football », rappelant que la neutralité politique est « l’une des lignes rouges des instances dirigeantes de la FIFA ». La fédération appelle ainsi à « traiter immédiatement cette conduite inappropriée », alors qu’il reste « 94 jours avant le début de la Coupe du Monde 2026 », afin d’éviter toute perturbation de cet événement mondial.

La fédération iranienne affirme également que les joueuses ont « fièrement chanté l’hymne de la République islamique d’Iran avant le coup d’envoi de leurs matchs » et qu’elles ont effectué « un salut militaire aux combattants de la République islamique d’Iran ». Elle conclut en espérant que la communauté du football international réagira « en temps opportun aux déclarations infondées et illégales du président des États-Unis », ajoutant que ces propos « n’ont essentiellement aucune signification juridique ».