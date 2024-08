OM - Reims : la déception de Pierre-Emile Højbjerg

Recruté cet été à Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg est en train de devenir le patron du milieu marseillais. Malgré le match nul frustrant (2-2) ce dimanche soir contre Reims au Vélodrome, le milieu danois a tenu à dresser une première analyse de ce début de saison. Le résultat est frustrant en somme, mais la confiance règne dans ce groupe :

«C’est vrai qu’après le match, seulement un point, c’est compliqué d’être content. Il y a eu des choses maîtrisées. C’est difficile à accepter d’avoir un seul point. C’est la vérité aussi. Je ne suis pas ici pour faire un rôle qui n’est pas naturel. Je suis ici pour apporter en tant que joueur et homme, pour aider les joueurs et les caractères. Chaque joueur doit donner ce qu’il peut. Seulement un point, c’est difficile d’être content. Il y a une part du jeu qu’on a maîtrisé très bien mais avec les occasions qu’on a eu, c’est difficile à accepter de ne prendre qu’un point. Le coach essaie de mettre les joueurs dans les positions où ils sont le mieux. Tous les jours on apprend. On est chanceux en tant que joueur de vivre cette atmosphère. Je sais qu’il y a une pression énorme. C’est important d’assumer cette pression», a expliqué le milieu danois au micro de DAZN. Une performance XXL.