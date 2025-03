Suspension de Paulo Fonseca : l’OL contre-attaque à la FFF !

La suspension de 9 mois de Paulo Fonseca ne cesse de faire couler de l’encre. Et l’entraîneur portugais peut compter sur le soutien de ses joueurs : «Sa suspension nous a touchés. Il y avait un sentiment d’injustice avant le match, on voulait tout donner pour lui, car il nous amène de la joie et de la confiance. On voulait lui rendre, c’est quelqu’un de très bien. Quand on voit ce que le staff nous donne, il faut leur rendre. Cette victoire est 100 % pour le coach. On va s’adapter. On pense que le club va faire appel de la sanction, on restera dans l’attente», s’est lamenté Rayan Cherki jeudi soir, dans les coursives de l’Arena Națională de Bucarest.

Selon les dernières informations, l’OL envisage d’utiliser la première des trois options disponibles pour contester la sévérité de cette sanction et faire appel à la Fédération française de football (FFF), sans doute au début de la semaine prochaine. Le club dispose d’une semaine à partir de la décision initiale pour amorcer cette procédure, soit jusqu’au mercredi suivant. Prêt à défendre son coach portugais et ne tolérant pas que ce dernier prenne en charge l’intégralité des coûts liés aux déboires du football professionnel, l’OL pourrait envisager de faire appel au CNOSF ou même au tribunal administratif, si nécessaire, compte tenu du climat actuel entourant l’arbitrage.