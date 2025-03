Ligue des Champions : Arsenal désintègre le PSV Eindhoven 7-1 et valide quasiment sa qualification

Après la victoire d’Aston Villa contre le FC Bruges (3-1) en début de soirée, un autre club anglais entré en lice dans ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Troisième de la phase régulière, Arsenal se déplaçait sur la pelouse du club néerlandais du PSV Eindhoven. Les joueurs de Peter Bosz avaient impressionné en barrages en écartant la Juventus (1-2/3-1 aux prolongations) dans un scénario fou. Les Boeren optaient pour un 4-3-3 classique avec les anciens niçois Walter Benitez et Olivier Boscagli, mais aussi des visages connus en attaque comme Ivan Perisic, Luuk de Jong et Noa Lang. Les Gunners étaient en 4-3-3 avec William Saliba en défense. Remaniée pour cause de blessures, l’attaque était organisée autour de Mikel Merino avec Ethan Nwaneri et Leandro Trossard dans les couloirs.

La suite après cette publicité

Rapidement, Arsenal se mettait en ordre de bataille et dictait son tempo. L’équipe de Mikel Arteta pensait d’ailleurs ouvrir le score rapidement. Mikel Merino trouvait alors d’une talonnade Declan Rice sur la gauche de la surface. Une première fois contré par Jerdy Schouten, il ressortait de la surface et tentait un tir croisé qui se logeait sur la droite du but, mais il était finalement signalé hors-jeu (12e). Une première alerte pour l’équipe de Peter Bosz qui allait réagir. Sur un centre côté gauche d’Ivan Perisic, David Raya manquait son intervention et cela profitait à Ismaël Saibari qui manquait sa frappe vers le but grand ouvert et sa tentative terminait sur la barre transversale (16e). Arsenal s’en sortait bien et décidait de piquer son adversaire. Leandro Trossard trouvait ainsi Declan Rice sur la gauche de la surface néerlandaise. Il centrait vers le second poteau où Jurriën Timber surgissait pour conclure d’un coup de casque se logeant au fond des filets (1-0, 18e).

Arsenal colle un score de tennis au PSV

Décidément, Arsenal était bien lancé dans cette rencontre et allait pousser pour se mettre à l’abri. Décalé sur la gauche de la surface par Leandro Trossard, Myle Lewis-Skelly allait centrer fort devant le but néerlandais. Ethan Nwaneri surgissait pour doubler la mise à bout portant (2-0, 21e). Le PSV Eindhoven était en train de craquer et cela allait se reproduire. Sur la droite de la surface néerlandaise, un cafouillage profitait à Mikel Merino qui s’imposait au physique face à Ryan Flamingo avant d’ajuster à son tour Walter Benitez (3-0, 31e). Mais alors que ce premier acte était à sens unique, Thomas Partey accrochait sur un coup franc Luuk de Jong dans sa surface et concédait un penalty. Noa Lang ne se faisait pas prier pour réduire l’écart (3-1, 43e).

La suite après cette publicité

Juste derrière Declan Rice était proche d’inscrire le quatrième but des Gunners, son tir était un peu trop croisé à droite du but (44e). Un scénario à quasi sens unique dans ce premier acte rythmé. Au retour des vestiaires, Arsenal revenait avec la même mentalité et allait massacrer les Néerlandais. Sur la droite, Ethan Nwaneri débordait et centrait fort devant le but où Walter Benitez repoussait devant lui. Martin Odegaard suivait bien et marquait à son tour (4-1, 47e). Pire, quelques secondes plus tard Leandro Trossard combinait sur la gauche avec Riccardo Calafiori avant de se présenter devant le but et d’ajuster Walter Benitez (5-1, 48e). Noa Lang tentait d’instiller un sentiment de révolte, mais son tir croisé passait à droite du but de David Raya (51e).

De la tête, Luuk de Jong allait à son tour mettre le portier espagnol à contribution (53e). Et si par la suite le rythme allait retomber, Arsenal était en gestion et malmenait le club néerlandais un peu plus. Servi entre les lignes, Martin Odeggard remontait le ballon avant d’ajuster Walter Benitez d’une lourde frappe à l’entrée de la surface (6-1, 73e). De quoi assommer un peu plus les Boeren en plein naufrage. La fin de match était quasiment anecdotique tant Arsenal a su tenir son avantage avec facilité et a même ajouté un nouveau pion dans les dernières minutes signé Riccardo Calafiori bien servi sur la droite de la surface par Martin Odegaard (7-1, 85e). Avec cette victoire 7-1, Arsenal fait une opération parfaite et peut déjà quasiment se considérer qualifié en quart de finale. Les Gunners suivront de près le match retour entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (2-1 ce soir) pour connaître leur adversaire au tour suivant. Massacré, le PSV Eindhoven est condamné à un exploit historique au match retour pour espérer renverser la tendance, cela semble impossible.