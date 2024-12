Chelsea va dégraisser son effectif… avec des recrues estivales

Le soleil apparaît à nouveau au-dessus de Stamford Bridge. Après deux saisons moribondes et des premiers matchs compliqués en ce nouvel exercice, le club londonien est dans la course au titre. Il n’est qu’à deux points du leader, Liverpool, avec un match joué en plus, et reste sur 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Blues ont même terminé en tête de la phase de championnat de la C4 en dominant largement leurs adversaires, d’un tout autre calibre il faut bien le reconnaître.

La suite après cette publicité

Preuve en est, les joueurs inscrits pour la coupe d’Europe étaient radicalement différents de ceux concentrés sur la Premier League. Si Chelsea vise la victoire finale dans cette Ligue Europa Conférence où il apparaît comme le grandissime favori, c’est le championnat et une qualification en Ligue des Champions l’année prochaine qui sont privilégiés. Vainqueur en 2021, puis quart de finaliste en 2022 et 2023, l’écurie anglaise est absente de la star des compétitions européennes depuis deux saisons maintenant.

Trop de joueurs, trop de mécontents

Ça fait tache quand on a dépensé plus d’un milliard sur le marché des transferts depuis 2022 et la venue de BlueCo. Mi-août, il y avait encore 52 joueurs sous contrat. L’effectif s’est réduit tout de même mais certains qui n’ont pas trouvé de porte de sortie cet été ne jouent presque pas. On pense à Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei, Deivid Washington ou encore à des jeunes. Sans parler du cas Mykhaïlo Mudryk qui crispe tout le monde, d’autres, qui bénéficient de plus de temps, ne sont tout de même pas satisfaits de leur situation, y compris pour certaines recrues estivales.

La suite après cette publicité

C’est le cas de Kiernan Dewsbury-Hall (26 ans). D’après le Daily Mail, la porte lui sera ouverte cet hiver. Enzo Maresca lui-même l’a admis. «Lorsque la fenêtre de transfert est ouverte, malheureusement tout peut arriver. (…) La seule chose que je peux dire à propos de Kiernan, c’est que nous sommes très satisfaits de la façon dont il travaille, de ses performances. Nous ne voulons pas qu’un de nos joueurs parte, le problème est que parfois la question leur est plus posée, que s’ils disent : "ok, je veux jouer plus".»

Kiernan Dewsbury-Hall veut déjà s’en aller

« Dans ce cas-là, on ne va pas dire "non, tu dois rester", poursuit le coach des Bleus. C’est une question d’accord entre le club et le joueur, la seule chose que je peux dire c’est que nous sommes contents de Kiernan, après on verra. » Le milieu de terrain, recruté 35 M€ à Leicester cet été, n’a disputé que 55 minutes de jeu en Premier League (15 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts et 1 passe décisive). Dépassé dans la hiérarchie par Caicedo, Lavia et le capitaine Fernandez, le joueur aux plus de 200 matchs professionnels ne peut pas s’éterniser non plus sur le banc ou en tribunes. La solution d’un départ, déjà, est donc bien réelle.