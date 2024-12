Chelsea : la très belle revanche d’Enzo Fernandez

Comme si un divorce pouvait relancer une carrière ? En tout cas pour Enzo Fernandez, le retour au célibat semble avoir un effet positif. Se séparant début novembre de son épouse Valentina Cervantes pour "vivre des expériences sans précédent, car il a choisi très tôt la vie de famille", le milieu de terrain argentin de 23 ans semble bien le vivre sur les terrains de football. Recrue star du mercato hivernal 2023 du côté de Chelsea lorsqu’il est arrivé de Benfica contre un chèque de 121 millions d’euros, Enzo Fernandez a alterné le chaud et le froid depuis son arrivé. Si bien qu’il était devenu remplaçant en début de saison suite à la montée en puissance du duo composé de Moisés Caicedo et Roméo Lavia. Mais alors qu’il était dans le dur, Enzo Fernandez a relancé son histoire avec les Blues.

«En ce moment, Enzo Fernandez joue moins, mais il n’y a pas de problème. Lorsqu’il est sur le terrain, il est bon. S’il a moins de temps de jeu, c’est simplement parce que je trouve Moises Caicedo et Romeo Lavia en meilleure forme physique», expliquait d’ailleurs à l’époque le coach des Blues Enzo Maresca. Cependant, Enzo Fernandez ne s’est pas démonté et s’est immédiatement ressaisi. Dès le match suivant en Europa League Conference contre le FC Noah (8-0), il avait brillé en délivrant trois offrandes. Passeur décisif le week-end suivant pour Pedro Neto afin d’arracher un nul contre Arsenal 1-1, Enzo Fernandez a ensuite endossé le costume de buteur en plus de celui de passeur face à Leicester (2-1). Un match qui marquait son retour dans le onze type de la formation londonienne. Depuis c’est simple, il a toujours été titulaire en Premier League et compte 3 buts et 7 offrandes sur les 7 dernières rencontres disputées, en étant décisif à chaque match.

Décisif à chaque match

Un sacré retour de flamme pour Enzo Fernandez dont le duo avec Moisés Caicedo qui était attendu depuis l’été 2023 semble enfin donner toute la mesure de son talent. À l’image de l’Équatorien qui brille depuis le début de l’exercice et se montre impressionnant, Enzo Fernandez a mis plus de temps, mais a su se mettre à niveau. Son retour dans le onze avec le brassard de capitaine coïncide aussi à une belle série de cinq victoires de rang pour les Blues qui sont revenus dans la course au titre à 2 points de Liverpool (avec un match en plus). «Enzo est un très bon exemple. Noni (Madueke ndlr) est pareil. Même quand ils ne jouaient pas, ils faisaient les bonnes choses. C’était ma décision de les laisser sur le banc, mais ce n’était pas parce qu’ils s’entraînaient mal ou que leur comportement n’était pas correct. C’étaient de simples décisions techniques», n’a pas manqué de rappeler Enzo Maresca, il y a quelques jours avant la victoire des Blues contre Brentford (2-0) ce dimanche.

Ancien latéral anglais passé à Chelsea entre 2003 et 2007, Glen Johnson avait félicité l’Argentin pour sa performance pour BetFred : «je pense que c’est le meilleur match que j’ai vu Enzo Fernandez jouer depuis qu’il est à Chelsea et maintenant, il ressemble à un pur joueur. Il marque des buts, contrôle les matchs et c’est ce qu’on attend de quelqu’un avec son prix.» La semaine précédente contre Tottenham (4-3), il avait aussi crevé l’écran avec une magnifique volée qui avait permis aux Blues de renverser le match. «C’est là que tu as de la qualité. Fernandez, brillant. La première touche de balle le met en bonne position. Un jeu rapide avec un une-deux. J’adore ça… Son premier contact est vital. Sa confiance est élevée après avoir marqué la semaine dernière. Nous savons que Palmer vous verra. Son premier contact est essentiel, il le met en position de marquer. Il ne laisse aucune chance aux défenseurs de s’approcher de lui. Un but brillant, très brillant et bien mérité», notait alors Roy Keane sur Sky Sports. Dans une confiance folle avant le Boxing Day qui s’approche pour les Blues, Enzo Fernandez marche tout simplement sur l’eau en ce moment.