Les supporters du PSG mettent déjà le feu à Paris

La tension monte à Paris. À la veille du plus grand match de la saison du PSG, et peut-être même de son histoire, les supporters parisiens ne pensent qu’à une seule chose : la finale de la Ligue des Champions. Ce samedi, les joueurs de Luis Enrique auront l’opportunité de glaner le tout premier trophée parisien dans la compétition reine. Et forcément, les fans trépignent d’impatience. Cette nuit, certains sont même allés donner de la voix dans les rues de la capitale.

Dans une vidéo postée sur X par le compte officiel du club, on peut voir de nombreux supporters s’être rendus devant l’église de la Madeleine, à Paris, accompagnés d’une banderole et de drapeaux pour afficher leur soutien à leur écurie. Si les champions de France seront probablement à 200 % à Munich ce samedi, leurs fans le sont déjà.