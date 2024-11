Chelsea : le début de saison compliqué d’Enzo Fernandez

Il y a deux ans, Enzo Fernandez marchait sur l’eau. Tout juste recruté avec Benfica, il régalait dans le championnat portugais et en Ligue des Champions, notamment contre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Enchaînant derrière, avec une Coupe du monde 2022 XXL avec l’Argentine où il a été élu meilleur jeune de la compétition qu’il a remportée avec l’Albiceleste, Enzo Fernandez s’affirmait parmi les milieux de terrains les plus prometteurs de la planète. Chelsea avait alors décidé de débourser 121 millions d’euros dans le dossier pour renforcer son entrejeu.

Après six premiers mois compliqués collectivement où Chelsea a terminé 12e de Premier League, Enzo Fernandez avait néanmoins montré quelques séquences intéressantes sans pour autant justifier son prix. La saison dernière, il y avait du mieux. Précieux dans le dispositif de Mauricio Pochettino, l’Argentin disputait 40 matches pour 7 buts et 3 passes décisives, s’affirmant comme incontournable. Si tout n’avait pas été parfait, on sentait tout de même une amélioration au même titre que son équipe. Vainqueur de la Copa América l’été dernier avec l’Argentine, il connaît un début de saison bien plus compliqué sous les ordres d’Enzo Maresca le nouveau coach.

Performant mais derrière un duo qui fonctionne

S’il facture déjà 5 passes décisives en 15 matches, il le doit en grande partie au carton des Blues contre les Arméniens de Noah en Ligue Europa Conference (8-0). Pourtant titulaire et même capitaine en début de saison, il s’est vu remplacer par Roméo Lavia dans le onze type au côté de Moises Caicedo. Alors que le milieu de terrain équatorien est incontournable dans l’entrejeu et a clairement haussé son niveau par rapport à la saison dernière, le jeune Belge se montre aussi intraitable au grand dam d’Enzo Fernandez.

Enzo Maresca avait essayé de se montrer rassurant à son sujet dimanche dernier après le match contre Manchester United (1-1) où il avait eu un rôle minime avec 20 minutes de jeu : «en ce moment, Enzo Fernández ne joue pas… mais il n’y a pas de problème. Il joue bien pendant le temps que nous lui donnons. La seule raison pour laquelle il ne joue pas, c’est parce que les joueurs physiques que je préfère au milieu sont Caicedo et Romeo Lavia.» Partant avec un train de retard, il a de nouveau débuté sur le banc contre Arsenal (1-1) ce dimanche.

Entré en fin de match, il a rapidement provoqué l’égalisation de Pedro Neto avec une passe subtile entre les lignes avant que le Portugais fasse parler sa magie. Encore une fois Enzo Maresca a été dans le soutien avec son capitaine : «Enzo était prêt à jouer dès le début comme tous les autres… mais nous avons décidé de ne pas le faire pour une raison tactique, mais ensuite quand il est entré en jeu, il a été excellent.» Alors que Roméo Lavia est sorti blessé, Enzo Fernandez pourrait avoir plus de temps de jeu selon l’indisponibilité du Belge. À lui de se montrer performant pour inverser une hiérarchie dans laquelle il est pour le moment perdant.