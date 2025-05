Naples : Antonio Conte confirme qu’il reste

Soulagement pour les supporters du Napoli : Antonio Conte a confirmé hier soir qu’il resterait à la tête du club la saison prochaine. À la sortie d’un dîner en compagnie du président Aurelio De Laurentiis, l’entraîneur italien a officialisé la nouvelle, ne laissant aucune place au doute : « nous avons un contrat, et puisque nos visions pour l’avenir coïncident, il est juste de continuer ensemble : nous sommes des personnes sérieuses, donc nous allons de l’avant. Ces derniers jours, nous avons analysé ce qui a été fait de bien et de moins bien : fêter un Scudetto avec le peuple napolitain a été incroyable, et notre objectif est de continuer ensemble pour rendre ces supporters toujours plus fiers. »

La suite après cette publicité

De son côté, le président De Laurentiis a affiché un soutien total à son coach : « il y a peu à ajouter : maintenant, direction la Ligue des champions et nous aurons quatre objectifs très importants à poursuivre, en commençant bien sûr par le Scudetto que nous devrons défendre. Je soutiendrai Conte dans tout ce qu’il souhaitera faire pour améliorer Naples et obtenir les meilleurs résultats possibles. » Une façon d’aborder l’intersaison avec de la stabilité.