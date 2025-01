Rennes se sépare déjà de Jorge Sampaoli !

Si beaucoup avaient été étonnés du choix de Rennes d’engager le volcanique Jorge Sampaoli, l’Argentin laissait quand même espérer un vent de révolte au sein d’un effectif rouge et noir scotché en deuxième partie du classement de Ligue 1. Mais il faut croire que la théorie du come-back ne marche pas au Roazhon Park. Après le retour au bercail raté de Stéphan, celui en L1 de Sampaoli a rapidement viré au cauchemar. Parti de l’Olympique de Marseille en claquant la porte, après avoir laissé le club phocéen en Ligue des Champions, El Pelado a vécu un véritable calvaire en Bretagne.

La suite après cette publicité

En dix matches, toutes compétitions confondues, Rennes n’en a gagné que trois. Un bilan largement insuffisant, car en L1, Sampaoli reste sur quatre défaites de rang. Et les Bretons pointent aujourd’hui à une inquiétante seizième place. À cela, il faut également ajouter l’immense désillusion en Coupe de France avec une défaite face à une équipe troyenne luttant pour sa survie en Ligue 2, ainsi que des divergences avec ses supérieurs sur le mercato.

Un troisième échec cuisant

Autant d’éléments qui ont fini par pousser la direction du SRFC à prendre la décision d’arrêter les frais, moins de trois mois après avoir entamé sa collaboration avec le Sud-Américain. « D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Jorge Sampaoli, qui occupait le poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, mettent fin à leur collaboration. Reconnaissant de son investissement et respectueux de son expérience professionnelle remarquable, le Stade Rennais F.C. souhaite à Jorge Sampaoli une bonne continuation pour la suite de son parcours », indique le communiqué de Rennes.

La suite après cette publicité

Ce limogeage va-t-il avoir des conséquences sur la carrière d’entraîneur de Sampaoli ? Déjà critiqué en Argentine et considéré comme un coach moyen, El Pelado enchaîne un troisième échec de rang. Avant d’avoir été viré de Rennes, l’Argentin avait été remercié par Flamengo (septembre 2023) et le Séville FC (mars 2023). Et à chaque fois, ces trois aventures n’ont duré même pas six mois. De leur côté, les dirigeants rennais devraient bientôt annoncer l’arrivée d’Habib Beye pour le remplacer.