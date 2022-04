Arsène Wenger et le FC Porto, rendez-vous manqué

Le FC Porto peut s'en mordre les doigts. Jorge Nuno Pinto da Costa, le président du club portugais depuis 1982, a expliqué avoir manqué de peu d'embaucher Arsène Wenger à l'époque où le technicien français, dont il pensait qu'il deviendrait un grand entraîneur, officiait à l'AS Monaco, soit au début des années 1990. « Par l'intermédiaire de Luciano D'Onofrio (ancien agent de joueurs et ex-président du Standard de Liège, NDLR), il est venu à Porto et nous avons déjeuné à l'hôtel », a dans un premier temps expliqué le patron des Dragões, au cours d'un entretien accordé au magazine du même nom.

« Il avait accepté de venir au club, on a même signé des conditions parce qu'il était persuadé que Monaco le libérerait et qu'il pourrait venir, malgré le contrat d'un an. Monaco n'a pas autorisé ça ni voulu négocier. L'année suivante, Arsenal est venu et ce n'était plus la peine de le faire venir ici », a-t-il conclu. Arsène Wenger, renvoyé au début de la saison 1994-1995 par l'ASM, a filé au Japon en janvier 1995 avant d'entamer son idylle de 22 ans avec Arsenal, en octobre 1996. Aujourd'hui âgé de 72 ans, l'Invincible occupe le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis novembre 2019.