Droits TV : Maxime Saada lâche ses vérités et dévoile le plan de Canal+

Après de longues semaines de négociations, un appel d'offres infructueux et des conflits juridiques, la LFP a enfin trouvé une solution concernant les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en trouvant un accord avec Canal+. Une solution temporaire puisque le groupe présidé par Maxime Saada n’a acquis l’intégralité de ces droits que jusqu’à la fin de la saison. Ce qui reste un soulagement pour le football français dont la situation financière est catastrophique. Redevenu le sauveur du ballon rond en Hexagone, Canal+ savoure. Invité ce matin au micro de RTL, Maxime Saada est revenu sur cette journée d’hier.

« Je ne crie pas victoire, mais je suis heureux qu’on ait trouvé un dénouement. Je suis heureux pour le foot et la Ligue 1. On ne pensait pas que c’était une possibilité pour nous parce que les conditions légales n’étaient pas réunies. Le droit de la concurrence est clair là-dessus, il faut un appel d’offres avec les lots distribués en 2018. » Heureux du dénouement, le patron de la chaîne cryptée a ensuite répété que l’intérêt de son groupe, contrairement aux rumeurs, n’était pas de voir le football français mourir après la mise à l’écart de Canal en 2018 lorsque Mediapro avait raflé la mise.

Une nouvelle chaîne créée ?

« C’est une étape assez décisive. On va rassembler toute la Ligue 1 sur les antennes de Canal+. Ce qui n’était pas arrivé depuis 1999. On est un partenaire historique. Il y a eu des moments difficiles. C’est un nouveau départ. On reconstruit la confiance. On va essayer de trouver des solutions pour l’avenir. (…) On n’a aucun intérêt à ce que le football se porte mal. On n’avait aucun intérêt à ce que le système s’effondre. L’accord trouvé permet d’injecter tout de suite de l’argent dans le système pour éviter son effondrement », a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il souhaitait que la Ligue fasse bien un appel d’offres global d’ici la fin de la saison et que Canal+ répondra présent si toutes les conditions sont réunies.

Enfin, après avoir fait savoir que l’heure était à l’apaisement avec la Ligue et les présidents de clubs, Maxime Saada a fait le point sur le dispositif qui sera mis en place pour la diffusion de la L1. « On a un dispositif de chaines. Le maximum sur les antennes de Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Décalé. Il est possible qu’on lance une nouvelle chaine pour l’occasion. » Relancé sur ce dernier point, Saada a expliqué que ses équipes travaillaient d'arrache-pied suite à ces événements survenus dans la précipitation. « Les équipes sont en train d’y travailler depuis hier soir. Ç’a été une surprise pour tout le monde, y compris chez Canal+, comme tenu de l’urgence du sujet, on a traité ça très vite ». Et la Ligue 2 dans tout ça ? « Il n’est pas exclu que la Ligue 2 soit exposée chez beIN Sports, mais on n’a pas entamé du tout la discussion. La Ligue 1 et la Ligue 2 seront beaucoup plus validées dans le nouveau dispositif. » Un dispositif qui devrait être plus clair dans les jours à venir.